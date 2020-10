Ferita una donna carabiniere Nuoro. Rapina e sparatoria in un ufficio postale Tutto è avvenuto intorno alle 8 del mattino. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti

Assalto all’ufficio postate a Nuoro. Secondo una prima ricostruzione dopo il colpo i rapinatori si stavano già allontanando, quando hanno visto una pattuglia di militari intervenuta sul posto. A quel punto i rapinatori avrebbero aperto il fuoco. Un proiettile ha colpito una donna carabiniere.La donna stata portata dall’elicottero del 118 in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I rapinatori sono fuggiti facendo perdere le tracce. Sul posto i Carabinieri della stazione locale e del comando provinciale di Nuoro che hanno messo alcuni posti di di blocco.