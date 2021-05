Budapest Europei Nuoto, Benedetta Pilato firma il record del mondo nei 50 rana La sedicenne tarantina chiude in 29"30 battendo di 10 centesimi il 29"40 di Lily King

Benedetta Pilato firma il record del mondo nella semifinale dei 50 rana femminili agli Europei di Nuoto a Budapest. La tarantina chiude in 29"30 battendo di 10 centesimi il 29"40 di Lily King.Conquista la finale anche Arianna Castiglioni con 30"44. La Pilato è la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del mondo."Non me lo aspettavo, sono contentissima. Non pensavo di fare un tempo simile in semifinale, ancora non ho realizzato che ho fatto il record del mondo". Trattiene a stento le lacrime ai microfoni di Rai Sport Benedetta Pilato, che ha stabilito il nuovo record del mondo dei 50 rana. La sedicenne pugliese ha nuotato in 29"30 nella seconda semifinale.