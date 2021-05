Budapest Nuoto, Europei: triplo oro azzurro nelle finali femminili: vincono Panziera, Pilato e Quadarella Margherita Panziera vince nei 200 dorso, Simona Quadarella nei 400 sl e Benedetta Pilato, dopo aver stabilito il nuovo record del mondo nei 50 rana, vince l'oro nella finale

Condividi

conquista la medaglia d'oro nei 200 dorso agli Europei di nuoto di Budapest, con il tempo di 2.06.08 (record dei campionati). E' la quarta medaglia d'oro per l'Italia in questa edizione degli Europei. Argento per la britannica Cassie Wild in 2.07.74, bronzo per l'ungherese Katalin Burian in 2.07.87.Vince anche, che si aggiudica la medaglia d'oro nella finale dei 50 rana femminili. La tarantina, che ieri ha battuto il record del mondo, ha chiuso con il tempo di 29.35, precedendo la finlandese Ida Hulkko (30.19) e la russa Yuliya Efimova (30.22). Sesta l'altra azzurra in gara, Arianna Castiglioni (30.35)."Sono contenta, un po' me lo aspettavo ma è comunque una prima medaglia ad un Europeo e va bene così", è stato il commento di Benedetta ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria. "Non mi aspettavo di fare meglio di ieri, ma il tempo è comunque molto buono. Torno a casa abbastanza soddisfatta, perché volevo fare meglio nei 100 rana", ha aggiunto.Oro anche per, che si aggiudica la medaglia nella finale dei 400 stile libero, battendo la russa Anna Egorova e l'ungherese Boglarka Kapas.Vince anchecheconquista la medaglia d'argento nei 400 misti. Il 21enne di Lavagna, già bronzo nei 200 misti in questa 35/a kermesse continentale che si conclude oggi, ha toccato in 4'11"17 dopo una stupenda rimonta dal quinto posto nelle ultime due vasche. Oro con annesso record mondiale juniores di 4'10"02 per il russo Ilya Borodin. Bronzo il britannico Max Litchfield (4'11"56). Quinto a poco più di un secondo dal bronzo, l'altro finalista italiano, Pier Andrea Matteazzi (4'12"79).