Kazan (Russia) Europei di Nuoto, due ori per gli azzurri 100 misti e 50 rana Argento di Alberto Razzetti nei 400 misti

Marco Orsi, vincitore oro nei 100 misti

di Tiziana Di Giovannandrea Doppio oro per l'Italia nell'ultima giornata dei Campionati europei di nuoto, a Kazan in Russia. Primae poi, con la loro vittoria in oro, hanno fatto superare le mille medaglie europee per l'Italia nella storia delle discipline acquatiche: nuoto in vasca lunga e corta, in acque libere e per salvamento, tuffi, nuoto artistico e pallanuoto.L'azzurroha conquistato la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri misti maschili in vasca corta, nella gara di apertura dell'ultima giornata dei Campionati europei di nuoto, a Kazan in Russia. L'emiliano, 30 anni, soprannominato il 'Bomber di Budrio', Fiamme Oro - Circolo Nuoto Uisp Bologna, diviene campione continentale con il tempo di 50"95, primo italiano ad abbattere il muro dei 51", battendo di otto millesimi il primato che lui stesso deteneva dal 2018, e fissando il record italiano dopo una gara condotta sin dai primi metri. Argento al greco Andreas Vazaios, bronzo all'austriaco Bernhard Reitshammer.ha vinto l'oro mentre, l'argento nelle gare femminili nei 50 rana in vasca corta negli Europei di nuoto. Per Castiglioni quello conquistato oggi è il primo titolo continentale della carriera. La 24enne finanziera di Busto Arsizio ha concluso in 29"66 precedendo la connazionale, 16enne di Taranto, che ha toccato in 29"75. Bronzo alla russa Nika Godun.Un'altra medaglia per l'Italia nei 50 rana maschili degli Europei di nuoto in vasca corta è stata vinta dal lombardocon il bronzo. Martinenghi, conquistato il terzo podio in 25"54, alle spalle del bielorusso Ilya Shymanovich (25"25), oro, e del turco Emre Sakci, argento. Quarto tempo per Fabio Scozzoli, altro azzurro in scena in questa finale.Dopo il bronzo di Martinenghi nei 50 ranaha conquistato la medaglia d'argento eil bronzo nei 200 dorso maschili agli Europei in vasca corta. L'oro è stato vinto dal polacco Radosław Kawęcki.All'Aquatics Palace di Kazanè d'argento nella finale dei 400 misti maschili degli Europei di nuoto in vasca corta. Il nuotatore ligure migliora il record italiano in 4"00"34 ma deve arrendersi al russo Ilya Borodin, classe 2003, che chiude in 3'58"83 e ritocca il record del mondo juniores. Bronzo per l'ungherese Hubert Kos. L'altro azzurro in gara in questa finale,, chiude al quinto posto.