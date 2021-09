New Lynn, Auckland Nuova Zelanda: accoltella sei persone e viene ucciso. La premier, "atto terroristico" L'uomo, dello Sri Lanka, era già noto alle forze dell'ordine

Un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo aver aggredito e ferito diverse persone in un supermercato a New Lynn, sobborgo di Auckland, in Nuova Zelanda.È un atto "terroristico" ha detto la premier neozelandese Jacinda Ardern. L'uomo era noto alle forze di sicurezza dal 2016. "Quanto accaduto oggi è stato, spregevole, odioso, sbagliato", ha sottolineato Ardern, descrivendo l'aggressore come un cittadino dello Sri Lanka giunto in Nuova Zelanda nel 2011. L'attacco è inoltre ritenuto ispirato all'Isis.Il capo della polizia, Andrew Coster, ha riferito che l'uomo era controllato da "squadre di sorveglianza e da una squadra tattica" mentre viaggiava da casa sua a Glen Eden a New Lynn. Dopo aver preso un coltello all'interno del negozio, ha aggredito i clienti ed è stato ucciso dalla polizia in 60 secondi.Secondo la Cnn, i feriti sono almeno sei, di cui tre in gravi condizioni. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine sul posto. Il supermercato LynnMall ha fatto sapere che "la questione è ora nelle mani della polizia" e continuerà a "fornire loro la piena assistenza". Non è chiaro se l'uomo fosse armato di pistola.Fatti di sangue simili sono molto rari in Nuova Zelanda: la media è di 3,5 sparatorie mortali all'anno, nel decennio 2007-2017.