Ergastolo senza cauzione per Brenton Tarrant, autore della strage nelle moschee di Christchurch

Brenton Tarrant, il 29enne australiano che nel marzo 2019 uccise 51 persone e ne ferì altre 40 in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante la preghiera del venerdì, è stato condannato oggi all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.E' la prima volta nella storia della Nuova Zelanda che viene inflitta tale pena, sottolineano oggi i media neozelandesi.Dando lettura della sentenza, il giudice Cameron Mander ha definito "disumane" le azioni dell'uomo, che "non ha mostrato pietà", dopo aver ascoltato negli ultimi tre giorni i racconti di 91 persone, tra feriti, testimoni e familiari delle vittime.