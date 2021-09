Mercati Nuova chiusura in rosso per le Borse europee. Dollaro prosegue il recupero sull'euro

di Chiara Rancati Chiudono di nuovo in ribasso le Borse europee. Milano perde lo 0,75%, su livelli simili Londra e Parigi mentre la peggiore è Francoforte, che sfiora il punto e mezzo percentuale di calo.Tra i settori più penalizzati quello dell'automotive: a Piazza Affari l'indice settoriale chiude a -1,59, appesantito dallo scivolone di Stellantis per la cessione da parte dei cinesi di Dongfeng di una quota dell'1,5% del capitale.Mentre accentuano il calo i listini americani: Dow Jones a -0,36%, Nasdaq -0,86%. Effetto anche delle parole del segretario al Tesoro Yellen, che davanti al Congresso ha lanciato un nuovo appello perché il tetto sul debito pubblico sia aumentato o nuovamente sospeso, perché altrimenti si rischiano - ha detto - un grave colpo alla fiducia e danni irreparabili all'economia americana.Continua intanto la risalita del dollaro, che si apprezza nei confronti dell'euro per la terza seduta consecutiva. La moneta unica vale al momento 1,1815 dollari.