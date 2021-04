Traffico e code Nuova protesta dei ristoratori. Bloccata la A1 nel tratto Valdarno Il tratto autostradale è stato chiuso alla circolazione. Un manifestante è stato investito da un'auto. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale

Autostrada del Sole bloccata all'altezza di Incisa, Firenze, in entrambe le direzioni per una nuova protesta dei ristoratori della Tutela Nazionale Imprese e di IoApro. Poco dopo le 9:30 sull'autostrada A1 Milano - Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Valdarno in direzione di Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze, per una manifestazione al km 323 in prossimità dell'area di servizio "Arno ovest". Attualmente, all'interno dei tratti chiusi, il traffico è bloccato e si registrano code in direzione Firenze e verso Roma.Il blocco ha causato tensioni: un manifestante è stato investito da un'auto che - spiegano da fonti di Tni - avrebbe forzato il posto il blocco. Il ristoratore ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, le sue condizioni non sono gravi. "Sto bene, tutto a posto, è solo la spalla", ha reso noto, con un video su Fb. Si tratta di Antonio Alfieri, ristoratore di Sassuolo, che ha così voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni trasmettendo il messaggio direttamente dall'ambulanza che lo ha soccorso per la sospetta lussazione. "Gli sconsiderati ci sono sempre - ha spiegato Alfieri che nei giorni scorsi aveva partecipato anche alle iniziative di protesta del gruppo IoApro a Roma -, però quello mi ha preso in pieno, mi ha fatto volare. Mi fa male, però a prescindere da tutto noi abbiamo fatto la cosa giusta".La stessa auto che lo ha investito ha urtato anche un altro manifestante, che avrebbe riportato solo una contusione alla mano. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.L'investitore è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale vicino a Barberino del Mugello e poi condotto in caserma a Firenze Nord. L'uomo, dopo l'interrogatorio con il pubblico ministero di turno, è stato denunciato per lesioni personali volontarie.I ristoratori aderenti a Tutela Nazionale Imprese Italia chiedono di tornare a lavorare e criticano la possibilità di operare solo negli spazi esterni. "Ci sono imprenditori - ha spiegato il presidente di Tni, Pasquale Naccari -, gente stanca di subire,che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all'esterno col freddo". C'è anche Ermes Ferrari, il ristoratore modenese che a Roma il 6 aprile era vestito da sciamano come Jake Angeli a Capitol Hill: "Mentre la gente piangeva davanti al Parlamento e chiedeva un aiuto - ha detto - tutti si sono concentrati" solo "su un cappello e due corna"."Non ne possiamo veramente più - ha detto sempre Ferrari - dovete farci riaprire, perché veramente questo è un disegno criminale per far saltare la spina dorsale delle partite Iva italiane. Non è vero che siamo evasori, perché noi siamo la dorsale dell'Italia".I ristoratori dicono no anche ai tavoli solo per congiunti (chiedono tavoli anche per i frequentatori abituali) e al pass vaccinale. Tra le richieste al Governo, ribadiscono quella dei voucher emergenziali, di una moratoria della legge Bersani fino al 2023 e della abolizione del tetto del 30% per gli indennizzi. Molti dei ristoratori che stanno manifestando hanno locali con spazi all'esterno, dove al momento sarebbe impossibile riaprire viste le temperature e, in ogni caso, "manifestano a nome dell'intera categoria", spiega Naccari.