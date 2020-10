Giro d'Italia, diciassettesima tappa Ben O'Connor in solitaria a Campiglio, tiene Almeida Brilla ancora l'australiano: staccati Pernsteiner e De Gendt. Frazione dura, ma il gruppo dei big lascia fare. Portoghese ancora in rosa, domani Cima Coppi e Stelvio. Per gli inseguitori è l'ora della verità: bisogna attaccare

Secondo a San Daniele del Friuli (battuto per 7" da Tratnik), primo ventiquattr'ore dopo a Madonna di Campiglio: doppietta sfiorata per Ben O'Connor, che ha ancora gamba malgrado le fatiche del martedì e si aggiudica in solitaria la diciassettesima tappa del Giro d'Italia (scattata da Bassano, 203 chilometri), frazione di alta montagna (4 gpm e arrivo in salita) che produce però un topolino, visto che la classifica resta cristallizzata con il portoghese Almeida (giunto al traguardo con oltre 5' di ritardo) sempre in maglia rosa.Alle spalle dell'australiano, che s'invola ai -6, seconda piazza per l'austriaco Pernsteiner, staccato di 31", terzo De Gendt (a 1'13") davanti a Zakarin. Buon settimo posto per Davide Villella. Nessuno scossone, come detto, fra i big della corsa, ancora 'sotto coperta' Nibali (18°): il tempo stringe e la resa dei conti si avvicina, iniziando dalla durissima diciottesima frazione di domani che porterà la carovana sulla cima Coppi e sul passo dello Stelvio.