Obbligo Green Pass nei luoghi di lavoro. Figliuolo: "69 mila prime dosi, dati in crescita"

Prosegue positivamente la campagna vaccinale: secondo il primo aggiornamento di stamattina, sono già 69 mila circa le prime somministrazioni effettuate ieri, data di entrata in vigore dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, quando le prime dosi avevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecimila somministrazioni. Lo sottolinea la struttura commissariale all'emergenza Covid guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale di somministrazioni - secondo l'aggiornamento di stamattina - ha superato 87,3 milioni.Nella Penisola cala ancora la curva del Covid. L'incidenza non supera i, scende il numero di ricoveri e contagi, e risulta positivo lo 0,5% dei tamponi. Dal monitoraggio settimanale dell'Iss emerge un "rischio moderato" per Marche, Molise e Valle D’Aosta, mentre per le restanti regioni e province autonome il rischio viene considerato "basso". L'incidenza "è tra le più contenute in Europa" - evidenzia il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro -. E il "virus decresce in tutte le regioni e in tutte le fasce di età". Nella giornata di venerdì si registrano 2.732 nuovi contagi e 42 decessi, mentre scendono i ricoveri in area medica (-34) e in terapia intensiva (-2). Attualmente sono 2445 i primi e 357 i secondi, con un tasso di ospedalizzazione passato in una settimana dal 4.6% al 4.1%. Sul fronte vaccini, superato l'80% di over 12 immunizzati, si punta a quota 90%: per raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità' è necessaria una percentuale maggiore di vaccinati rispetto a quanto detto un anno fa, spiega Rezza, aggiungendo che "è difficile ora definire la soglia di vaccinati al di sopra della quale potremo togliere le mascherine e stare tranquilli anche al chiuso".