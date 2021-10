Rapporto economico 2021 sull'Italia Ocse, a Italia serve riforma cuneo fiscale. Troppa spesa previdenziale Audizione, in videoconferenza, alla commissione Bilancio del Senato: il Pil tornerà ai livelli del 2019 entro metà del 2022, servono riforme

"L'Italia dovrebbe dare un sostegno finanziario mirato finché la ripresa non è in corso e poi deve investire nelle infrastrutture verdi e riformare la giustizia". Lo hanno detto in audizione, in videoconferenza, alla commissione Bilancio del Senato i rappresentanti dell' Ocse circa il Rapporto economico 2021 sull'Italia.L'Ocse prevede una crescita del 6% quest'anno e del 4,1% nel 2022 e il Pil tornerà ai livelli del 2019 entro metà del 2022, è stato spiegato. "Il rimbalzo a breve termine è un punto importante ma l'Italia non può tornare ai livelli di crescita pre-covid perché erano troppo bassi", hanno sottolineato i rappresentanti Ocse.Per l'Italia è "fondamentale" la riforma fiscale perché "ha il quinto cuneo fiscale più alto dell'Ocse e questo non incoraggia il lavoro in un paese in cui il lavoro dipendente rappresenta il 57% della popolazione attiva" contro il "67% del resto dell'Ocse". Così Catherine MacLeod, rappresentante dell'Ocse, davanti alla commissione Bilancio del Senato.Il "governo ha riconosciuto" questo problema e ridotto il cuneo "soprattutto per giovani e donne" e per il "Sud". Ma una "riduzione permanente del cuneo fiscale sarebbe importante soprattutto per quanto riguarda le donne"."L'Italia spende per pensioni e servizi del debito molto di più rispetto agli altri paesi Ocse e questo penalizza i giovani e le prospettive di crescita future". così rappresentanti dell' Ocse-"L'Italia è in una ottima posizione ma il Pnrr impone un agenda impegnativa da un punto di vista amministrativo", hanno detto i rappresentanti dell' Ocse, sottolineando quanto sia importante riformare la pubblica amministrazione e spingere sull'assunzione di giovani, anche con contratti flessibili.