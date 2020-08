Le indagini Offese al presidente della Repubblica su Twitter, perquisito un 46enne Secondo i Carabinieri, le frasi sul web farebbero parte di un’ampia strategia di aggressioni alle alte cariche dello Stato

Eseguito dai Carabinieri del Ros un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di una persona ritenuta responsabile dei reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica.Il provvedimento - si legge in una nota- rientra in un più ampio contesto investigativo che la Procura della Repubblica di Roma sta svolgendo con i Carabinieri del Ros.Recentemente sono state trovate molte frasi offensive nei confronti del capo dello Stato. Frasi, spiegano i Carabinieri “frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più importanti istituzioni del paese".La perquisizione riguarda un 46enne residente nella provincia di Lecce, molto attivo su Twitter. L’uomo è stato individuato durante le indagini degli investigatori della sezione telematica del Ros.I post e i contenuti multimediali offensivi si riferiscono sia alle funzioni del capo dello Stato, sia alla sua vita privata.Perquisiti gli account telematici e i profili social usati dall’uomo. Sequestrati apparati informatici utilizzati per commettere i reati.