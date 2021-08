Olimpiadi: morto Jacques Rogge, presidente del Cio dal 2001 al 2013 Aveva 79 anni

Jacques Rogge (Ansa)

Mondo olimpico in lutto: si è spento a 79 anni l'ex presidente del Cio, Jacques Rogge. E' lo stesso Comitato olimpico internazionale a darne notizia.Rogge è stato l'ottavo presidente nella storia del Cio, ricoprendo l'incarico dal 2001 al 2013 prima di passare il testimone a Thomas Bach. Nominato presidente onorario del Comitato, Rogge - chirurgo ortopedico con una laurea in medicina sportiva - era stato un giocatore di rugby, arrivando fino alla nazionale belga, prima di competere nella vela, classe Finn, ai Giochi del 1968, del 1972 e del 1976."Amava lo sport e stare con gli atleti e ha trasmesso la sua passione a tutti quelli che lo hanno conosciuto, la sua gioia per lo sport era contagiosa", il ricordo di Bach.