La risposta alla sperimentazione dello Spallanzani Oltre 4000 volontari per il vaccino italiano "Risposta straordinaria" dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, D'Amato

"La manifestazione d'interesse pubblica dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti COVID-19 ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio,Alessio D'Amato.Le sperimentazioni del vaccino inizieranno il prossimo 24 agosto e verranno eseguite all'Istituto. I volontari verranno poi monitorati costantemente durante tutte le fasi della sperimentazione.Secondo l'ultimo bollettino medico sono 52 i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma. Di questi, 42 sono positivi al tampone per la ricerca di Sars-Cov-2, 10 sono sottoposti ad indagini. Salgono a 3 i pazienti che necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali, restano a questa mattina 577."Per ora è solo una dichiarazione. Quando sarà pubblicato un documento allora vedremo, lo studieremo e cercheremo di capire". Così il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, risponde in merito all'annuncio da parte del presidente russo, Vladimir Putin, riguardante il vaccino anti Covid che avrebbe trovato il suo Paese.