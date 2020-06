Omicidio a Villa Adriana Tivoli, titolare di una frutteria ucciso a coltellate Il presunto assassino del gestore dell'esercizio è stato fermato poco dopo l'accoltellamento con l'arma insanguinata in tasca

Luogo del delitto. Incrocio tra Via Tiburtina e Via Sardegna a Villa Adriana

di Tiziana Di Giovannandrea Un uomo di nazionalità egiziana, di 28 anni, è stato trovato morto a Villa Adriana a Tivoli, in provincia di Roma, con ferite profonde provocate da un'arma da taglio.I Militari dell'Arma, della Compagnia di Tivoli, hanno fermato il presunto assassino, un 20enne, anche lui di nazionalità egiziana, poco lontano dal luogo dell'uccisione avvenuta all'incrocio tra Via Sardegna e la Via Tiburtina all'esterno del negozio di frutta, gestito dal 28enne, sito in Via Sardegna. Il presunto omicida aveva ancora con sé, in tasca, il coltello insanguinato ed è stato condotto presso il Comando dei Carabinieri di Via Aldo Moro per essere interrogato alla presenza del Pm di turno.I Militari dell'Arma stanno indagando per capire esattamente cosa abbia scatenato l'omicidio e la dinamica precisa dei fatti. Dalle prime informazioni parrebbe che l'uccisione sia capitata durante una lite degenerata tra i due uomini, intorno alle 16,30.La vittima all'esterno del locale è stata ripetutamente colpita con il coltello, fino al colpo mortale. Il presunto assassino si è dato subito alla fuga ma è stato rintracciato e fermato ed ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.Numerosi i testimoni, i passanti e i residenti che hanno allertato il 112, tentando anche di sedare la lite, ma inutilmente. Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118 ma a causa delle profonde ferite riportate dal 28enne, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.