Omicidio di Crema. Tracce di sangue nella casa dove sarebbe morta Sabrina Beccali

Sangue sul pianerottolo e nel bagno. Sono i primi risultati delle analisi del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri che indagano sulla morte di Sabrina Beccali. Le tracce sono state trovate nel bagno e soprattutto sul pianerottolo dell’appartamento dove la 39enne di Crema, sarebbe stata uccisa. Tutto è poi stato lavato.Per la morte di Sabrina Beccali è in custodia cautelare in carcere, Alessandro Pasini, indagato con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. L’uomo ha ammesso di aver dato fuoco la sera del 15 agosto all'auto con dentro il corpo della donna che, ha raccontato, sarebbe morta la notte precedente per overdose, mentre la tesi della Procura è che l’uomo abbia tentato violenza e sia stato respinto. Intanto la Procura di Cremona valuta un’altra ipotesi di reato per crollo di costruzioni, a carico di Pasini. L’uomo avrebbe tagliato un tubo della caldaia nell'appartamento, trovato dopo quattro giorni saturo di gas dai Vigili del fuoco al momento del primo sopralluogo.Accertamenti irripetibili. Li ha definiti così, il pubblico ministero di Cremona Lisa Saccaro, che coordina le indagini condotte dai Carabinieri, gli esami disposti sul cellulare di Alessandro Pasini. Nuovi accertamenti che sono stati disposti per trovare tracce e fare luce su questa vicenda. Il perito inizierà domani mattina.La difesa di Alessandro Pasini, ha chiesto nuovi esami tecnico-scientifici sui resti genetici trovati nell'auto carbonizzata della donna di Crema. Per gli avvocati sarebbero quelli della ragazza, invece dalle indagini emerge che quei resti appartengono a un cane. La versione di Pasini non è ritenuta credibile dagli investigatori che continuano le ricerche del corpo nella zona in cui è stata trovata l'auto. E nemmeno dal gip di Cremona, Giulia Masci, dalla cui ordinanza emerge che due veterinari, uno dell'Ats di Crema e un professionista privato, hanno identificato la carcassa rinvenuta fra il sedile posteriore e il posto a lato del conducente come quella di un cane di media taglia, non di giovane età, privo di microchip. Pasini sostiene di aver raccontato tutto quello che aveva da dire.