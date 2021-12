In 24 ore raggiunti 16.055 contagi Omicron, Sudafrica: casi quadruplicati in 4 giorni Studio sudafricano: "Rischio di reinfettarsi con la variante: tre volte superiore alle precedenti"

Un balzo in 24 ore di 16.055 contagiati in più da Omicron, quadruplicati in 4 giorni in Sudafrica. Nessun decesso. Ma un picco di ricoveri di bambini con meno di cinque anni. I dati che arrivano dal paese africano mostrano la corsa della variante. Sulla maggiore o minore letalità rispetto ai virus precedenti, non ci sono ancora evidenze scientifiche.Nei risultati di uno studio effettuato dall'lstituto nazionale per le malattie trasmissibili africano - una indagine che si basa sull'analisi di 2 milioni 796mila persone con il Sars-Cov2 nel paese tra marzo 2020 e novembre 2021 - "la variante è associata ad una capacità significativa di evadere l'immunità acquisita dalle infezioni precedenti con il virus".L'istituto afferma che ancora non c'è certezza sull'ipotesi che Omicron possa evadere l'immunità data dai vaccini, o se la riduce.L'allarme sulla nuova variante, è in parte mitigato dai dati dell'Oms che a fronte dell'impennata dei contagi, segnala una minore aggressività di Omicron: "Non è ancora stato segnalato alcun decesso legato alla variante nonostante abbia raggiunto già 38 Paesi nel mondo" - così fonti dell'Organizzazione mondiale della sanità.Secondo invece il fondatore della tedesca BioNtech - azienda che assieme a Pfizer ha sviluppato il vaccino a mRna - Ugur Sahin, riporta l'ANSA "si tratta di un virus per il quale gli attuali vaccini potrebbero a breve non bastare più".Il fondatore della BioNtech si dice convinto che "potrebbe essere necessario un siero ad hoc per bloccare l'incredibile ritmo della nuova variante". Sui tempi di produzione ci vorrebbero almeno tre mesi: "Lo sviluppo è molto complesso e si articola in molte fasi: dura circa 100 giorni".