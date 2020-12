Il giovane è in cella da 10 mesi Ong egiziana: "Anticipata a domani l'udienza sulla carcerazione di Patrick Zaki" Epr, l'organizzazione non governativa per cui lo studente faceva ricerche, auspica che il giovane venga scarcerato così come altri tra attivisti liberati ieri

Potrebbe arrivare a breve una svolta nel caso di Patrick Zaki. Si terrà già domani, e non come previsto finora a inizio gennaio, l'udienza sul rinnovo della custodia cautelare dello studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi dieci mesi con l'accusa di sovversione.A segnalarlo è un tweet di Eipr, l'ong egiziana per la quale il 29enne era ricercatore in studi di genere, esprimendo la speranza che Patrick venga scarcerato come avvenuto per i tre dirigenti della stessa 'Iniziativa egiziana per i diritti personali' rimessi in libertà ieri."La seduta di rinnovo della carcerazione di Patrick George", "detenuto da dieci mesi fin dal suo arrivo all'aeroporto del Cairo per vacanze, avrà luogo domani", scrive l'organizzazione non-governativa per la difesa dei diritti umani, aggiungendo che "si spera di completare" la scarcerazione "dei nostri colleghi dell'Eipr con la sua rimessa in libertà".Il più recente rinnovo della custodia cautelare in carcere per Patrick era stato disposto il 22 novembre. Dopo una prima fase di cinque mesi di rinnovi quindicinali ritardati dall'emergenza Covid, ora i prolungamenti coprono 45 giorni, e quindi ci si aspettava un pronunciamento solo il mese prossimo.Il giovane era stato arrestato il 7 febbraio sulla base di dieci post su Facebook di controversa attribuzione e, secondo Amnesty International, rischia fino a 25 anni di carcere. La custodia cautelare in Egitto può durare due anni.Tra i molti appelli internazionali per chiedere la scarcerazione dei 4 giovani attivisti era giunto recentemente anche quello della star americana del cinema Scarlett Johansson, che ha postato un video su YouTube.