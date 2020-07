Scelta "concordata e condivisa" con il governo Open Arms, Salvini: "C'era totale accordo con premier Conte" "Il divieto ingresso nelle acque italiane di questa nave spagnola era a firma mia, del ministro dei Trasporti Toninelli e del ministro della difesa Trenta" ha detto il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno





Sul blocco della nave Open Arms "c'era il totale accordo con il Presidente del Consiglio". Lo ha detto il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, in collegamento con Aria Pulita su 7 golf, ricordando che "il divieto ingresso nelle acque italiane di questa nave spagnola era a firma mia, del ministro dei Trasporti Toninelli e del ministro della difesa Trenta"."L'affetto delle persone è incredibile, se pensano di impaurire me o gli italiani hanno fatto male i conti. Abbiamo al governo qualcuno che litiga su tutti ed è minoranza di questo Paese, la Lega è il primo partito, possono provare a processarci tutti, possono provare ad arrestarci tutti, ma non ci riusciranno: le idee non si arrestano" ha poi proseguito Salvini all'indomani del voto del Senato che dice sì alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms.L'ex ministro dell'Interno ricorda che è stata una scelta "concordata e condivisa" con il governo, ma "per le mie idee e per il mio Paese sono pronto ad andare fino in fondo", aggiunge. "Troverò un giudice che mi dice in tutto il mondo chi difende i confini fa il suo dovere, solo in Italia chi lo fa passa per criminale, non ho preoccupazioni di nessun tipo", conclude.