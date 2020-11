Ennesima tragedia Open Arms: bimba di 6 mesi morta nel naufragio di un gommone carico di migranti nel Mediterraneo Sei le vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste libiche, salvate 110 persone

#ULTIMAORA

Nonostante gli enormi sforzi dell'equipe medica una bimba di 6 mesi è venuta a mancare a causa del naufragio. Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un'evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l'ha fatta ad aspettare.

— Open Arms IT (@openarms_it) November 11, 2020

Ancora una tragedia dell'immigrazione nel Mediterraneo: tra le 6 vittime di un naufragio c'è anche una bimba di 6 mesi."Nonostante gli enormi sforzi dell'equipe medica una bimba di 6 mesi è venuta a mancare a causa del naufragio. Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un'evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l'ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati". Lo scrive su Twitter 'Open Arms' in merito all'operazione di soccorso di un gommone nel Mediterraneo, a 30 miglia a Nord di Sabratha (Libia).Con la bimba sono dunque sei in tutto le vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste libiche. I soccorritori di Open Arms sono riusciti a trarre in salvo 110 persone dal gommone che si è spaccato in due proprio durante le operazioni di soccorso. La neonata è morta dopo essere stata portata insieme a un altro bimbo sulla nave della Ong.