Bloccati finanziamenti Covid Operazione anti camorra a Firenze contro l'ascesa dei clan 13 persone indagate nell'ambito dell'operazione 'Revenge' della Polizia e della Guardia di finanza di Firenze con la quale è stata fermata l'ascesa di un clan camorristico. Sono stati anche bloccati finanziamenti Covid

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Firenze stanno eseguendo nel capoluogo toscano e in alcune località nelle province di Salerno, Prato, Latina, Verona e Potenza, misure cautelari e perquisizioni nei confronti di 13 indagati nell'ambito di un'operazione di polizia, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia fiorentina e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, con la quale è stata fermata l'ascesa di un clan camorristico e sono stati bloccati finanziamenti Covid.I reati contestati a vario titolo, si fa sapere in una nota, sono quelli di associazione a delinquere, con l'aggravante mafiosa, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ed esplosivi, violazione della normativa in materia di immigrazione, all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché al riciclaggio e al reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.Le fasi dell'operazione verranno illustrate questa mattina, alle ore 10.45, nel corso di una conferenza stampa alla procura della Repubblica di Firenze alla quale saranno presenti: il procuratore Capo della Repubblica di Firenze Giuseppe Creazzo, il direttore della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato prefetto Francesco Messina e il generale di Brigata della Guardia di Finanza Alessandro Barbera, comandante dello S.C.I.C.O.