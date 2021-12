SPETTACOLO

Cinema Oscar: domani la short list per il miglior film internazionale, Sorrentino spera L'Italia in lizza con "E' stata la mano di Dio" per un posto tra i 15 candidati. I cinque finalisti saranno invece annunciati l'8 febbraio

Primo passo domani dell'Academy verso l'Oscar per il miglior film internazionale, quando sarà svelata la short list di 15 candidati. L'Italia spera con "E' stata la mano di Dio", di Paolo Sorrentino, alla ricerca del bis dopo "La grande bellezza".



Tra gli altri possibili "semifinalisti", il giapponese "Drive My Car" di Ryusuke Hamaguchi, l'iraniano "Un eroe" di Asghar Farhadi, il norvegese "La persona peggiore del mondo" di Joachim Trier, il francese "Titane" di Julia Ducournau, lo spagnolo "Il capo perfetto" di Fernando León de Aranoa, il finlandese "Scompartimento n. 6 - In viaggio con il destino" di Juho Kuosmanen, il colombiano "Memoria", diretto dal thailandese Apichatpong Weerasethakul, il danese "Flee" di Jonas Poher Rasmussen, e il messicano "Prayers for the Stolen (Noche de fuego)", diretto da Tatiana Huezo.



Tra gli altri possibili "semifinalisti", il giapponese "Drive My Car" di Ryusuke Hamaguchi, l'iraniano "Un eroe" di Asghar Farhadi, il norvegese "La persona peggiore del mondo" di Joachim Trier, il francese "Titane" di Julia Ducournau, lo spagnolo "Il capo perfetto" di Fernando León de Aranoa, il finlandese "Scompartimento n. 6 - In viaggio con il destino" di Juho Kuosmanen, il colombiano "Memoria", diretto dal thailandese Apichatpong Weerasethakul, il danese "Flee" di Jonas Poher Rasmussen, e il messicano "Prayers for the Stolen (Noche de fuego)", diretto da Tatiana Huezo.

La votazione per le candidature agli Oscar inizierà giovedì 27 gennaio 2022 e terminerà martedì 1° febbraio. Le nomination agli Academy Awards saranno annunciate martedì 8 febbraio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà domenica 27 marzo.

