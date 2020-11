Serie A, settima giornata Osimhen-gol a Bologna (0-1): Napoli terzo assieme alla Roma I partenopei vincono al Dall'Ara con il colpo di testa del nigeriano nel primo tempo, non trovano il raddoppio e alla fine rischiano di incassare il pari dei felsinei (tripla occasione all'86'), che si svegliano tardi

Colpo al Dall’Ara firmato Osimhen: il Napoli (senza abbagliare) supera il Bologna 0-1 e raggiunge la Roma al terzo posto (14 punti). Si scuotono tardi i rossoblù (pericolosi solo nel finale), che restano fermi a quota 6 con due successi e cinque sconfitte.Primo tempo comandato dagli ospiti, che segnano una rete ma avrebbero potuto farne almeno un’altra. Dopo un cross di Lozano e una sponda di Mertens, esce di poco il tentativo di Insigne toccato da Dominguez (16’). Ci prova poi Mertens a giro: pallone non lontano dallo specchio (19’). Al 23’ i partenopei timbrano: Lozano scappa sulla fascia destra, cross col contagiri per il solissimo Osimhen che di testa non ha problemi a battere Skorupski. Al 32’ e al 44’ altre due conclusioni a giro del belga Mertens e di Lorenzo Insigne, ma la precisione non c’è. Felsinei impalpabili in zona offensiva.Ripresa. Su azione d’angolo, annullato col Var dall’arbitro Pasqua il raddoppio di Koulibaly per un precedente fallo di mano di Osimhen (50’), sfiora l’incrocio al 63’ la punizione di Insigne. Il primo tiro del Bologna arriva ad un quarto d’ora dal termine con Barrow: Ospina blocca facilmente a terra. All’86’ brividi veri per il Napoli, con una tripla palla-gol per i padroni di casa, vicinissimi al pari: Ospina dice no ad Orsolini, Manolas mura il tentativo di Palacio, Svanberg dal limite spedisce di un soffio a lato. Altra chance rossoblù nel recupero con Rodrigo Palacio (91’), ma il mancino del ‘Trenza’ non sorprende il numero uno degli azzurri, che vincono ma non convincono.