Fino al 1° novembre Padova, al via la mostra “La Voce e il Miracolo – espressioni del contemporaneo” Artisti contemporanei ripensano le figure di San Francesco e Sant'Antonio

Basilica di Sant'Antonio (Immagine di repertorio)

Condividi

Inaugurata a Padova la mostra “La Voce e il Miracolo – espressioni del contemporaneo”, ospitata nelle salette del Museo Antoniano della Basilica di S. Antonio.Nella ricorrenza degli 800 anni di san Francesco d’Assisi in Terrasanta e dell’ingresso nell’Ordine francescano di sant’Antonio, ventisette artisti italiani, alcuni di caratura internazionale, sono stati chiamati a ripensare, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, queste due figure cardine della Cristianità. In particolare, la predicazione e i miracoli di sant’Antonio, che se furono determinanti per la vita ecclesiale e sociale del loro tempo, oggi ancora interrogano sul limite delle ideologie.Curata da Maria Gloria Riva, la mostra è organizzata dall’Associazione culturale artistica “Di.Segno”, in collaborazione con Veneranda Arca di S. Antonio e Edizioni Messaggero Padova. Patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Padova e della Pontificia basilica di S. Antonio.La rassegna sarà aperta al pubblico fino al 1° novembre.