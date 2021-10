Palazzo Chigi In corso il Cdm su Recovery Plan. Poi la cabina di regia sulla Manovra Potrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri il ddl sulla concorrenza

Il governo lavora alle ultime limature della Manovra prima del Consiglio dei ministri atteso domani. Resta il nodo pensioni. Intanto questa mattina Draghi ha incontrato i sindacati internazionali in vista del G20. "La tutela dei più deboli ci unisce", le parole del premier. "Lavoriamo perché innovazione e produttività vadano di pari passo con equità e coesione sociale".È iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, tra le altre cose, il nuovo decreto Recovery Plan (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), e il disegno di legge delega sulla disabilità.La cabina di regia in vista del varo della Manovra si dovrebbe tenere nel pomeriggio dopo il Consiglio dei ministri, attorno alle 17. Lo si apprende da diverse fonti di governo.Potrebbe inoltre arrivare domani in Consiglio dei ministri anche il ddl sulla concorrenza. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo si starebbe cercando di chiudere in queste ore il testo per portarlo domani alla riunione che dovrebbe varare anche la Manovra.Il percorso sarà graduale, ma si tornerà al sistema ordinario delle pensioni disegnato dalla legge Fornero. Mario Draghi lo ribadisce al tavolo con i sindacati convocato ieri Palazzo Chigi, a quarantotto ore dal varo della manovra, attesa in Consiglio dei ministri giovedì. Cgil, Cisl e Uil chiedevano una riforma complessiva delle pensioni.I toni si inaspriscono soprattutto quando, dopo poco meno di due ore il premier, "per un altro impegno", lascia il tavolo e affida il confronto ai suoi ministri. E non bastano le rassicurazioni sul percorso graduale di uscita da Quota 100 e neanche l'annuncio della proroga di un anno di Opzione donna e dell'Ape social, con estensione ad altre categorie di lavori gravosi.I sindacati vedono "luci e ombre", ma sentenziano che l'incontro non è andato bene: non c'è accordo sulle pensioni ma anche sugli ammortizzatori sociali e sul taglio delle tasse, che temono sbilanciato in favore delle imprese. Dopo il varo della legge di bilancio, valuteranno le modalità di una "mobilitazione". Non c'è ancora la quadra sulla manovra di Draghi.I rapporti sono tesi con i sindacati e il braccio di ferro prosegue anche nella maggioranza. Si tratta sul meccanismo che sostituirà Quota 100, ma i partiti litigano pure su come usare gli 8 miliardi a disposizione per il taglio delle tasse: sarà deciso nel corso dell'iter in Parlamento della legge di bilancio. Quanto ai sindacati, all'uscita da Palazzo Chigi, dopo tre ore di confronto prima con Draghi, poi con i ministri Franco, Orlando e Brunetta, le parole sono assai dure. Luigi Sbarra della Cisl parla di "grandi insufficienze e squilibri, per effetto del mancato dialogo con le parti sociali": le misure sono "largamente insufficienti sia per le pensioni, che per gli ammortizzatori sociali e per la non autosufficienza", aggiunge.Non bastano "soli" 600 milioni, sottolineano Pierpaolo Bombardieri della Uil e Maurizio Landini della Cgil: "non è una riforma degna di questo nome".Quindi, sciopero generale? "Se giovedì il governo confermerà questa impostazione valuteremo iniziative unitarie di mobilitazione", risponde Landini. Ma i saldi della manovra, già indicati a Bruxelles con il Dpb, non possono - afferma il governo - cambiare. Anche se il ministro Renato Brunetta, che dopo l'uscita di Draghi prova a fare il mediatore in una riunione in cui - raccontano - i toni si fanno via via più accesi, spiega che porterà al premier la valutazione di alcuni aspetti concreti, non escludendo neanche nuovi incontri.