Dopo le frizioni sulla cabina di regia del Recovery Fund Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Conte avvia la verifica di Governo Convocate le delegazioni del Movimento 5 Stelle e Partito democratico

Inizieranno oggi, secondo quanto si apprende, gli incontri del premier Giuseppe Conte, nell'ambito della 'verifica' della maggioranza dopo le frizioni sulla cabina di regia del Recovery Fund.Il primo a varcare il portone di Palazzo Chigi sarà il Movimento 5 Stelle, che vedrà oltre a Vito Crimi e i capigruppo anche Luigi Di Maio.Alle 19, invece, è prevista la delegazione del Partito democratico, formata dal segretario Nicola Zingaretti, dal capo delegazione Dario Franceschini, dai rappresentanti del tavolo per le riforme Andrea Orlando e Cecilia D'Elia, e dai due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci che hanno partecipato al tavolo per le riforme e per il programma.Fonti di Iv spiegano che, al momento, non è stato pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi.