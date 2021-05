Il nodo del subappalto Dl Semplificazioni, Draghi vede i sindacati: tolto il massimo ribasso, confronto costante Fonti di Palazzo Chigi: con i sindacati il confronto sul Pnrr sarà costante. I decreti Semplificazioni e Recovery sono da approvare entro maggio per non perdere la prima tranche di aiuti, i fondi vanno spesi entro il 2026

E' terminato l'incontro a Palazzo Chigi del premier Mario Draghi e dei ministri Orlando, Giovannini e Brunetta con i sindacati sul decreto Semplificazioni. Presenti per la Cgil il segretario generale Maurizio Landini, per la Uil il segretario generale Pierpaolo Bombardieri e per la Cisl il segretario confederale Ignazio Ganga.I ministri Andrea Orlando del Pd e Roberto Speranza di Leu avevano chiesto stamane in cabina di regia un confronto con le parti sociali prima dell’approvazione in Consiglio dei ministri delle norme che riguardano i subappalti.Il fulcro della proposta che il governo avrebbe presentato ai sindacati è la proroga dell'attuale soglia del subappalto al 40% oltre l'attuale termine del 30 giugno 2021. I sindacati avevano contestato l'idea di una liberalizzazione totale del subappalto così come previsto nella prima bozza del decreto."Nel decreto è stato tolto riferimento a massimo ribasso e c'è una apertura a discutere sulla soglia del 40%. Tra un'ora parte riunione tecnica che proseguirà anche nei prossimi giorni". Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, all'uscita da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. Analogo annuncio da parte del leader della Cgil, Maurizio Landini: "E' quello che chiedevamo perché è sotto gli occhi di tutti cosa abbia determinato la logica del massimo ribasso: danni ai lavoratori e alle opere, favorendo l'ingresso della criminalità organizzata". Poi: "Abbiamo anche ragionato sulla governance" del Recovery Plan: "Le organizzazioni sindacali sono coinvolte nella cabina di regia istituita a Palazzo Chigi. Noi abbiamo riconfermato la nostra proposta per cui cabina di regia è un punto importante ma non sufficiente: chiediamo un confronto di dettaglio con i ministri e sul territorio. Abbiamo ribadito che per noi c'è bisogno che non solo come avvenuto oggi con ritardo, ma su tutte le riforme il confronto diventi una regola e un vincolo esterno, ci sia confronto e negoziazione senza diritti di veto".Non è previsto alcun allargamento della pratica del massimo ribasso. E' quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi confermando che il premier Mario Draghi ha assicurato ai sindacati che il principio del massimo ribasso per i bandi di gara degli appalti è stato stralciato.Il confronto con i sindacati resta costante. Anche dopo la giornata di oggi, ci sarà modo di confrontarsi sui vari provvedimenti che compongono il Pnrr. La governance prevede infatti la costituzione di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per il partenariato economico-sociale. I sindacati possono essere coinvolti nella Cabina di Regia. E' quanto spiegano fonti di governo in merito all'illustrazione del dl Recovery fatta da Mario Draghi ai sindacati.Sul tema del subappalto, è opportuno ricordare che la normativa europea ha di fatto liberalizzato quest'area, facendo cadere i limiti imposti nell'ordinamento italiano. C'è la necessità quindi di tenere insieme il rispetto del diritto Ue che prevede il superamento dei limiti al subappalto con la massima tutela del lavoro e della legalità, fanno sapere le fonti di Palazzo Chigi.L'accordo con la Commissione Europea è di approvare questi due decreti entro la fine di maggio. Questo è fondamentale per poter accedere al più presto alla prima tranche dei fondi. E' quanto, sempre secondo fonti di Palazzo Chigi, è stato sottolineato dal premier Mario Draghi nel corso dell'incontro con i sindacati. Il capo del governo ha inoltre ricordato come fondi del Pnrr vanno spesi necessariamente entro il 2026. E - è stato il suo messaggio - in Italia c'è molto da cambiare per essere sicuri che questo avvenga.Il Governo intende ridurre le stazioni appaltanti a un numero molto più basso, migliorando la qualità del processo di investimento. E' quanto spiegano le fonti in merito all'illustrazione del Dl Recovery fatta dal premier Mario Draghi ai sindacati.Si è svolta in mattinata a Palazzo Chigi la cabina di regia sul decreto Semplificazioni presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri, assieme al decreto sulla governance del Pnrr, il dl semplificazioni, la prima riforma sul percorso serrato del Recovery Plan.Nella cabina di regia di questa mattina, riferiscono fonti presenti all'incontro, il premier Mario Draghi ha rimarcato con forza la necessità di procedere spediti, portando avanti in modo "unitario" i dl su governance e semplificazioni nonché il piano di reclutamento della Pubblica amministrazione.La prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, dovrebbe tenersi un nuovo Cdm per dare il via libera al cosiddetto 'dl reclutamento', sulle assunzioni nella P.A., nella logica di "pacchetto unitario" funzionale al Pnrr chiesto da Draghi."Penso che si chiuda domani", dice la ministra Elena Bonetti al termine della cabina di regia. "Stiamo costruendo il provvedimento, è un passaggio chiave". La situazione "si sta ricomponendo grazie al metodo dell'efficacia e dell'efficienza del presidente Draghi", dice la ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia. Se il dl va domani in Cdm? "Penso di sì", aggiunge.Sale a 65 articoli la nuova bozza del decreto "Recovery" che unisce semplificazioni e governance per il Piano italiano di ripresa e resilienza.Nel testo compaiono le norme taglia tempi per le autorizzazioni ambientali e per velocizzare i cantieri. Le deroghe per gli appalti già previste e in vigore vengono prorogate fino a giugno 2023 (non più fino al 2026).Salta la misura sul massimo ribasso e manca anche il subappalto, ancora oggetto di confronto in queste ore.I primi 17 articoli riguardano invece la governance del Piano, dalla cabina di regia politica fino ai meccanismi di audit e controllo.È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i ministri e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta". E' quanto si legge in una nuova bozza, ancora provvisoria, del dl semplificazioni. "La Cabina di regia - si precisa - esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del Pnrr. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività"."Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile". E' quanto si legge in una nuova bozza del dl semplificazioni. "I componenti - si precisa - sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"."Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia e al Servizio centrale" ogni "profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi".Arrivano 866mila euro per realizzare la piattaforma tecnologica nazionale per le certificazioni verdi Covid: lo stanziamento è previsto nella bozza del decreto con le semplificazioni e la governance del Recovery. Il testo affida la realizzazione della piattaforma a Sogei, la società del Mef che gestisce il sistema informativo dell'amministrazione fiscale, e prevede che sia alimentata con i dati del Sistema Tessera sanitaria. Sogei gestirà la piattaforma per conto del ministero della Salute che rimane "titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma" stessa. Le risorse arrivano da un fondo speciale del Mef.Il premier potrà commissariare Regioni ed enti locali inadempienti o in ritardo sull’attuazione del Pnrr. E’ quanto si legge nella bozza, ancora provvisoria, del decreto semplificazioni che LaPresse ha potuto visionare."In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori", consistente anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio o nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, "ove sia messo anche solo potenzialmente a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR" , su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, dà al soggetto attuatore un tempo di 15 giorni trascorsi i quali potrà provvedere a individuare "l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio" o nominare "uno o più commissari ad acta" per adottare gli atti o provvedimenti necessari o provvedere all’esecuzione ai progetti .A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi durante la riunione della Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio Draghi, si è convenuto che il Governo, nel costruire i tre pilastri essenziali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), seguirà un approccio unitario complessivo che riguarderà contestualmente la progettazione della governance del PNRR, le semplificazioni normative e un piano di reclutamento nella Pubblica Amministrazione.Questi tre elementi costituiscono il presupposto necessario per poter associare alla complessità del PNRR un quadro normativo appropriato, un modello di gestione efficace e un'adeguata disponibilità di competenze.Alla cabina di regia hanno Partecipato i ministri Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini, Andrea Orlando, Dario Franceschini, Massimo Garavaglia, Renato Brunetta, Elena Bonetti, Roberto Speranza, Fabiana Dadone e, in videocollegamento da Bruxelles, il responsabile dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.Alla riunione era presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.