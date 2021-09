SPORT

2021/09/01 18:02

Belgrado Pallavolo, Europei donne: l'Italia batte la Russia 3-0 e vola in semifinale Venerdì la sfida contro l'Olanda per un posto in finale

Italia in attacco contro la Russia (Getty) Pallavolo: Europei donne, il ct dell'Italia Mazzanti convoca Mazzaro

Pallavolo: Europei donne, il ct dell'Italia Mazzanti convoca Mazzaro Volley, Europei donne: le azzurre battono la Croazia 3-0

Volley, Europei donne: le azzurre battono la Croazia 3-0 Volley, Europei donne: stasera le azzurre sfidano la Croazia

Volley, Europei donne: stasera le azzurre sfidano la Croazia Pallavolo donne: Europei, l'Italia batte l'Ungheria 3-0 Condividi Nuovo successo delle azzurre agli Europei di pallavolo. Nella Štark Arena di Belgrado l'Italia ha battuto nei quarti la Russia 3-0, ottenendo così la qualificazione per la semifinale.



La squadra di Davide Mazzanti si è imposta con i parziali di 25-20 25-8 25-15. Netta l'affermazione delle azzurre sul team allenato dal veneto Sergio Busato. Il ct della Russia, dopo le fatiche dei Giochi Olimpici di Tokyo, ha lasciato a casa alcune big della squadra, come la schiacciatrice Natalia Goncharova.



Praticamente al completo, di contro, la Nazionale italiana, in cerca di riscatto dopo le "delusioni" a Cinque Cerchi. Le azzurre oggi sono apparse molto determinate e non si sono "concesse" cali di tensione, che avevano caratterizzato invece le recenti uscite di Sylla e compagne.



L'Italia affronterà venerdì l'Olanda, che ieri ha superato la Svezia di Ettore Guidetti 3-0.



In serata si svolgerà l'ultimo quarto di finale tra Serbia e Francia, sempre a Belgrado. La vincente giocherà la semifinale contro la Turchia di Giovanni Guidetti, vincitrice ieri della Polonia 3-0. Nuovo successo delle azzurre agli Europei di pallavolo. Nella Štark Arena di Belgrado l'Italia ha battuto nei quarti la Russia 3-0, ottenendo così la qualificazione per la semifinale.La squadra di Davide Mazzanti si è imposta con i parziali di 25-20 25-8 25-15. Netta l'affermazione delle azzurre sul team allenato dal veneto Sergio Busato. Il ct della Russia, dopo le fatiche dei Giochi Olimpici di Tokyo, ha lasciato a casa alcune big della squadra, come la schiacciatrice Natalia Goncharova.Praticamente al completo, di contro, la Nazionale italiana, in cerca di riscatto dopo le "delusioni" a Cinque Cerchi. Le azzurre oggi sono apparse molto determinate e non si sono "concesse" cali di tensione, che avevano caratterizzato invece le recenti uscite di Sylla e compagne.L'Italia affronterà venerdì l'Olanda, che ieri ha superato la Svezia di Ettore Guidetti 3-0.In serata si svolgerà l'ultimo quarto di finale tra Serbia e Francia, sempre a Belgrado. La vincente giocherà la semifinale contro la Turchia di Giovanni Guidetti, vincitrice ieri della Polonia 3-0.

Condividi