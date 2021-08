Belgrado Pallavolo: Europei donne, il ct dell'Italia Mazzanti convoca Mazzaro Al posto dell'infortunata Fahr, lunedì azzurre negli ottavi contro il Belgio

Alessia Mazzaro è stata convocata dal ct della pallavolo, Davide Mazzanti, per sostituire all'Europeo donne 2021 la centrale Sarah Fahr, infortunatasi nel corso del match con la Croazia e che dovrà subire un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore.La lombarda, centrale della Fenera Chieri, raggiungerà il gruppo azzurro domani, mentre l'Italia tornerà in campo lunedì prossimo alla Štark Arena di Belgrado per disputare l'ottavo di finale contro il Belgio.Intanto, oggi hanno avuto inizio a Plovdiv gli ottavi: l'Olanda ha sconfitto la Germania 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-23), mentre la Svezia a sorpresa ha battuto la Bulgaria 3-2 (12-25, 25-21, 25-22, 14-25, 19-17).Domani, sempre nella città bulgara, sono in programma Croazia-Francia e Polonia-Ucraina. A Belgrado si affronteranno Turchia-Repubblica Ceca e Serbia-Ungheria.Lunedì, dopo il match della azzurre, Russia-Bielorussia concluderà gli ottavi.