Zara Pallavolo donne: Europei, l'Italia batte l'Ungheria 3-0 Secondo successo delle azzurre nel girone C

Seconda uscita e seconda vittoria per l'Italia agli Europei femminili di volley, in scena in Serbia (Belgrado), Bulgaria (Plovdiv), Croazia (Zara) e Romania (Cluj-Napoca).Alla Krešimir Ćosić Hall di Zara, le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto per 3-0 (25-16 25-15 25-19) l'Ungheria, bissando il successo (sempre per 3-0) sulla Bielorussia del primo match del girone C. Domani il prossimo incontro con la Slovacchia. Poi le azzurre affronteranno la Croazia mercoledì 25 e la Svizzera il 26.Le 24 nazionali partecipanti sono divise in quattro gruppi da sei squadre. Le prime quattro di ogni girone passano agli ottavi, in calendario dal 28 al 30 agosto a Belgrado e Plovdiv.