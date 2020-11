“Serie preoccupazioni” Pandemia, gli industriali di Italia, Francia e Germania: decisioni forti Il documento firmato durante il “secondo forum trilaterale per l'impresa"

I leader di Confindustria, della tedesca Bdi e la francese Medef esprimono insieme una "seria preoccupazione nei confronti delle conseguenze sociali, economiche e politiche della pandemia".Ai tre governi chiedono decisioni "necessarie", forti, urgenti e coordinate anche per affrontare sfide collaterali come, ad esempio, la lotta contro la povertà".Preoccupazioni messe nero su bianco in un provvedimento durante il "secondo forum trilaterale per l'impresa".