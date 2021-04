Da un anno le ricerche del grosso felino in Puglia Pantera nera avvistata in Salento: segnalazione dettagliata e credibile Un automobilista ha raccontato di aver notato un grosso felino di colore nero attraversare la carreggiata e oltrepassare il guard rail per raggiungere la campagna

Da oltre un anno in Puglia si segnalano avvistamenti di un esemplare di pantera nera. Il grosso felino è stato adesso avvistato in provincia di Lecce, ma potrebbe trattarsi anche di un altro animale.



La pantera sarebbe stata vista nella campagna di Lequile (Lecce). Un automobilista ha allertato la polizia: agli agenti intervenuti ha raccontato di aver notato un grosso felino di colore nero con la coda lunga attraversare la carreggiata e oltrepassare il guard rail per raggiungere la campagna. La segnalazione, dettagliata e credibile, è stata inoltrata anche ai carabinieri forestali.



Le segnalazioni sono iniziate a febbraio dello scorso anno. In tanti riferirono di aver visto una pantera in provincia di Foggia, poi più nulla fino a dicembre quando il grosso felino è stato visto prima in valle d'Itria e poi in provincia di Bari e nel Brindisino.



Ogni segnalazione viene vagliata dai carabinieri forestali e dai medici veterinari della Asl e sul posto puntualmente arrivano i 'cani molecolari' delle sezioni delle guardie zoofile. Pastori tedeschi addestrati nella ricerca di dna di animali.



''A differenza dei cani della Protezione civile che sono impiegati per la ricerca delle persone - spiega - i nostri cani molecolari sono addestrati per la ricerca di altri animali. Sollecitiamo nel cane l'istinto predatorio con la ricerca di odori o altre sostanze biologiche come urina, feci, saliva impregnate nel terriccio su cui l'animale ricercato è passato'', spiega una guardia zoofila.



A giudicare dagli avvistamenti e dalle segnalazioni, in Puglia non è certo se la pantera sia una o ce ne siano addirittura due. ''Ma una presenza di entrambe nello stesso posto è da escludere - dicono le guardie - parliamo di un animale di circa 50-60 kg.



L'attività non si ferma. ''Non chiamiamola caccia - aggiunge la guardia zoofila - perché la ricerca della pantera è innanzitutto per la sua tutela. Dobbiamo arrivare prima che possa rintracciarla qualcuno con cattive intenzioni, ad esempio un bracconiere''. E, ovviamente, "c'è anche la componente della tutela pubblica" perché un animale del genere può rappresentare un pericolo per ciclisti, podisti o persone che frequentano le campagne.



Belve misteriose e altri animali

Non è la prima volta che nel nostro Paese viene segnalata la presenza di pantere, le più gettonate, o altri animali che catturano l'attenzione di mass media e popolazione. A volte sono reali come è accaduto nell'estate del 2019 in Sardegna con un caimano scappato da un circo e ritrovato dopo qualche settimana.



Le notizie degli 'strani casi' più recenti in Italia, ancora da appurare, arrivano dalla Toscana, come la leonessa di Siena, e dalla Puglia. Che siano o veri o no, di solito comportano un ampio dispiegamento di forze nelle ricerche, per prevenire eventuali pericoli, e alimentano allarme sociale.



In qualche caso i sindaci impongono misure restrittive cautelari, com'è avvenuto lo scorso febbraio in provincia di Bari per la possibile presenza della pantera. Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza del felino al sindaco ed erano riusciti anche a scattare alcune fotografie. A fine febbraio altri avvistamenti nelle campagne di Gioia del Colle e Turi avevano suggerito di proseguire le ricerche, anche stavolta senza risultato. Il 22 febbraio la segnalazione era arrivata da un veterinario.



Del felino, stavolta, sono state trovate tracce. Secondo quanto rilevato dal gruppo Carabinieri Forestali di Bari, supportati da uno specialista veterinario esperto di animali esotici, l'animale ha "lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, denotando sinora scarsa aggressività e senza provocare danni a persone o cose".



Ai primi di marzo è stato un cittadino di Palese, sempre in provincia di Bari, a riferire, dopo aver informato il comando di polizia locale di Giovinazzo, di aver incontrato l'animale, mentre raccoglieva asparagi in un terreno incolto. L'uomo ha raccontato di aver notato la pantera accovacciata su un trullo. Il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha invitato la popolazione a tenere un comportamento prudente e vigile, specie nelle passeggiate in campagna, e a ricordare il decalogo diffuso dopo un tavolo tecnico convocato in prefettura a Bari a metà febbraio.



Nei giorni scorsi l'appello a prestare attenzione è stato diramato anche dal sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo.