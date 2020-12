A Prato proposta per intitolargli lo stadio Paolo Rossi. Funerali a Vicenza, dove giocò giovanissimo La città, che lo scorso 18 febbraio gli ha conferito la cittadinanza onoraria, ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta in segno di rispetto. Camera ardente allo stadio Menti. Cerimonia trasmessa in diretta tv dalle 10.30

Condividi

Ha lasciato Siena questa mattina la salma di Paolo Rossi, calciatore simbolo della vittoria dell'Italia ai Mondiali dell'82 morto la notte del 9 dicembre dopo essere stato ricoverato al policlinico universitario delle Scotte: qui per tutta la giornata di ieri in molti, amici e cittadini comuni, gli hanno reso omaggio. Rossi, giovanissimo, rivelò le sue doti di giocatore al grande pubblico del calcio militando nel Lanerossi Vicenza e trascinando la squadra in serie A fino a sfiorare il tricolore, e proprio nello stadio Menti di Vicenza sarà allestita la camera ardente, mentre i funerali si svolgeranno sabato nella cattedrale, come il campione desiderava. Saranno ammessi solo gli invitati della famiglia, ma la celebrazione sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 10.30. Il Comune di Vicenza, che lo scorso 18 febbraio ha conferito a Paolo Rossi la cittadinanza onoraria, ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta in segno di rispetto.Il calciatore sarà cremato e le ceneri saranno tumulate a Bucine (Arezzo), dove Rossi viveva con la famiglia.Agli anni trascorsi da Paolo Rossi a Vicenza sono legati anche i ricordi di Roberto Baggio che affida alla Gazzetta dello Sport il racconto di quando, bambino, con l'adorato papà Fiorindo, scomparso solo qualche mese fa, percorreva quasi 12 chilometri, "in due su una bicicletta, per arrivare a Vicenza partendo da Caldogno" e "andare allo stadio a vedere il grande Paolo Rossi"."Erano gli anni in cui cullavo i miei sogni - ricorda Baggio-. Pensavo che un giorno anche io avrei giocato in quello stadio, che avrei indossato quella maglia bellissima con la grande R sul petto. Imitando Paolo Rossi avrei potuto realizzare quanto lui è riuscito a realizzare. Vincere un campionato del mondo in finale contro il Brasile. Come Paolo Rossi ha fatto contro la Germania. Vincere il Pallone d'Oro. Come Paolo Rossi. Vincere in un mondo che ha sempre più bisogno del sorriso di Paolo Rossi". "Oggi Paolo è volato in cielo lasciandosi tutto quello che il calcio di buono sa offrire. Paolo ha regalato un sogno a milioni di italiani, cosa che a me non è riuscita", prosegue Baggio concludendo: "Ciao Paolo, chissà se infilerai le tue scarpette da calcio quando sarai in cielo. Spero di sì, spero che il tuo sorriso arrivi anche lì. Noi qui lo ricorderemo a lungo".La città toscana dove Rossi è nato il 23 settembre 1956 si prepara a omaggiare il grande campione e pensa a intitolargli lo stadio Lungobisenzio. "Invito tutti i pratesi a ricordare Paolo Rossi mettendo sui propri balconi e alle proprie finestre una bandiera italiana, esattamente come in quella splendida estate", ha proposto il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che ha proclamato per domani, giorno dei funerali del campione del mondo di Spagna '82, lutto cittadino.