​Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022 Il Papa: "Cala il bilancio dell'istruzione, ma crescono le spese militari" ​"Il Covid ha devastato il mondo del lavoro, prospettive drammatiche"

Condividi

"Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l'istruzione e l'educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace". Così il Papa nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022. "Le spese militari, invece - denuncia Francesco-, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della 'guerra fredda', e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante"."È dunque opportuno e urgente - rileva il Papa - che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un'inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell'educazione e i fondi destinati agli armamenti". D'altronde,"il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così via".Francesco auspica che "all'investimento sull'educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura", che, "di fronte alle fratture della società e all'inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti". Inoltre indica la necessità di "un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l'umanità intera, nel formare persone mature". Un patto, spiega il Pontefice, "che promuova l'educazione all'ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull'alleanza tra l'essere umano e l'ambiente"."La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide", dice il Papa. "Milioni di attività economiche e produttive sono fallite - spiega Francesco -; i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili;molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e politica; l'istruzione a distanza ha in molti casi generato una regressione nell'apprendimento e nei percorsi scolastici".Inoltre, "i giovani che si affacciano al mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi prospettive drammatiche".In particolare, spiega ancora Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022, "l'impatto della crisi sull'economia informale, che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è stato devastante"."Molti di loro - prosegue - non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero; vivono in condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li protegga"."A ciò si aggiunga - osserva Bergoglio - che attualmente solo un terzo della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un sistema di protezione sociale, o può usufruirne solo in forme limitate". "In molti Paesi - aggiunge - crescono la violenza e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle persone, avvelenando l'economia e impedendo che si sviluppi il bene comune". "La risposta a questa situazione -conclude il Papa - non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso".