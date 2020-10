Angelus nel giorno dell'Enciclica Papa Francesco: "È brutto quando nella Chiesa chi ha autorità cerca i propri interessi" Una società fraterna è quella che promuove l'educazione al dialogo per sconfiggere "il virus dell'individualismo radicale" e per permettere a tutti di dare il meglio di sé", sottolinea il Papa nell'enciclica "Fratelli tutti", siglata ieri ad Assisi e diffusa oggi dopo l'Angelus

