Vaticano Papa Francesco: dopo l'Angelus incontrerò un bel gruppo persone di strada

Condividi

"Oggi, dopo l'Angelus riceverò un bel gruppo di persone di strada, che semplicemente si sono radunate perché c'è un gruppo di gente che va ad ascoltarle, soltanto ascoltarle. E dall'ascolto sono riusciti a cominciare a camminare. L'ascolto". Lo ha annunciato papa Francesco, parlando 'a braccio', durante l'omelia della messa nella Basilica di San Pietro per l'apertura del Sinodo sulla Chiesa sinodale.La fede non è "un rapporto commerciale con Dio, un 'do ut des'", "non è un rito freddo e meccanico, un 'devo-faccio-ottengo'", "è questione di libertà e di amore". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus, commentando il Vangelo del giorno da cui ha tratto "un test sulla fede"."Ecco un primo test - ha affermato -: che cos'è per me la fede? Se è principalmente un dovere o una moneta di scambio, siamo fuori strada, perché la salvezza è un dono e non un dovere, è gratuita e non si può comprare". "La prima cosa da fare - ha avvertito - è liberarci di una fede commerciale e meccanica, che insinua l'immagine falsa di un Dio contabile e controllore, non padre".Inoltre, "spesso facciamo il minimo indispensabile, mentre Gesù ci invita al massimo possibile", ha osservato il Pontefice."Quante volte ci accontentiamo dei doveri - i precetti e qualche preghiera - mentre Dio, che ci dà la vita, ci domanda slanci di vita!", ha spiegato, sottolineando che "la fede non può limitarsi ai no, perché la vita cristiana è un sì, un sì d'amore".Per il Papa, "una fede senza dono e gratuità è incompleta,debole, ammalata. Potremmo paragonarla a un cibo ricco e nutriente a cui però manca sapore, o a una partita più o meno ben giocata ma senza gol. Non va, manca il sale". "Una fede senza dono, senza gratuità, senza opere di carità alla fine rende tristi", ha aggiunto. "Oggi possiamo domandarci - ha concluso Francesco -: 'A che punto sta la mia fede? La vivo come una cosa meccanica, come un rapporto di dovere o di interesse con Dio? Mi ricordo di alimentarla lasciandomi guardare e amare da Gesù? E, attirato da Lui, corrispondo con la gratuità, con generosità, con tutto il cuore?"."Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, vorrei ricordare i fratelli e le sorelle affetti da disturbi mentali, e anche le vittime, spesso giovani, di suicidio". Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus. "Preghiamo per loro e per le loro famiglie - ha aggiunto il Pontefice - affinché non vengano lasciati soli né discriminati,ma accolti e sostenuti"."Questa mattina, prima della celebrazione della Santa Messa di apertura del Sinodo dei Vescovi, il Papa ha salutato la suora colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argori, rapita nel 2017 in Mali e recentemente rilasciata". È quanto riferisce il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni