Papa Francesco: "La chiesa in Libano sia vicina al popolo con cuore aperto"

"In questi giorni il mio pensiero ritorna spesso al Libano. La catastrofe di martedì scorso chiama tutti a collaborare al bene comune del Libano, paese che ha una identità peculiare frutto dell'incontro tra varie culture. Un modello del vivere insieme".Con queste parole Papa Francesco si rivolge alle persone in Piazza San Pietro durante l’Angelus. "Certo - ha subito aggiunto - la convivenza è molto fragile ora, ma prego che con l'aiuto di Dio e la collaborazione di tutti possa rinascere". Quindi Francesco ha voluto rivolgere un appello particolare ai sacerdoti e vescovi libanesi. "La Chiesa del Libano - ha detto - sia sempre vicina al suo popolo con il cuore e le mani aperte alla condivisione. Rivolgo anche un appello perchè si giunga a un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. “Ai religiosi e ai sacerdoti chiedo, invece, che siano vicini al popolo senza lusso perchè il vostro popolo soffre e soffre tanto”Nell’Angelus Francesco ricorda la tragedia della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto del 1945. Sono passati 75 anni. “Ricordo- ha detto il Papa- con commozione e gratitudine la visita" compiuta in quei luoghi lo scorso anno e "rinnovo l'invito a pregare e a impegnarsi per un mondo totalmente libero da armi nucleari”La Chiesa è sempre come una "barca in balia della tempesta", "in ogni epoca incontra venti contrari, a volte prove molto dure". Ha detto il Papa: "Pensiamo a certe lunghe e accanite persecuzioni del secolo scorso e anche oggi in alcune parti. In quei frangenti,- ricorda Francesco- si può avere la tentazione di pensare che Dio l'abbia abbandonata. Ma in realtà è proprio in quei momenti che risplende maggiormente la testimonianza della fede","dell'amore" e "della speranza".