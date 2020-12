L'auspicio di Bergoglio Papa Francesco: le restrizioni ci aiutino a vivere un Natale più vero Il pontefice: sia un Natale più religioso, più autentico

Richiamo di papa Francesco per festeggiare un Natale più autentico. "Quest'anno ci attendono restrizioni e disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l'amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi!".Così il pontefice nell'udienza generale ha richiamato al valore del Natale, "quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo"."Che ci aiutino questa difficoltà a purificare un po' il modo di vivere il Natale, di festeggiare uscendo dal consumismo. E sia un Natale più religioso, più autentico, più vero", ha sottolineato Bergoglio, che domani compirà 84 anni.