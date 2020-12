8 dicembre Papa Francesco, omaggio privato all'Immacolata Concezione, sotto la pioggia in Piazza di Spagna

Papa Francesco ha fatto il tradizionale omaggio all’Immacolata Concezione, in piazza di Spagna, nel giorno dell’8 dicembre, ma in forma privata e di mattina presto, come riporta, sotto la pioggia, per rispettare le norme imposte per contenere la pandemia. "Con la mascherina e l’ombrello aperto, circondato dai Vigili del Fuoco, Francesco ha sostato in preghiera prima di rientrare in Vaticano", scrive sempre Aci Stampa. La Statua dell’Immacolata venne fatta erigere dal Beato Pio IX.