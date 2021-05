Si invoca la fine della pandemia ​Papa Francesco prega per i colpiti dal coronavirus e per l'umanità duramente provata Il Pontefice introduce la preghiera del Rosario nella Basilica di San Pietro

"All'inizio del mese dedicato alla Madonna ci uniamo in preghiera con tutti i Santuari sparsi per il mondo, con i fedeli e con tutte le persone di buona volontà, per affidare nelle mani della Nostra Madre Santa l'umanità intera, duramente provata da questo periodo di pandemia". Con queste parole papa Francesco ha introdotto nella Basilica di San Pietro, presso l'icona della Madonna del Soccorso posta nella Cappella Gregoriana, la preghiera del Rosario per invocare la fine della pandemia. Presenti alla cerimonia circa 150 fedeli, distanziati secondo le norme anti-Covid.

"Ogni giorno di questo mese di maggio - ha proseguito il Pontefice - affideremo a te, Madre di Misericordia, le tante persone che sono state toccate dal virus e continuano a subirne le conseguenze". "Dai nostri fratelli e sorelle defunti, alle famiglie che vivono il dolore e l'incertezza del domani - ha elencato -. Dai malati ai medici, agli scienziati, agli infermieri impegnati in prima linea in questa battagli. Dai volontaria a tutti i professionisti che hanno prestato il loro prezioso servizio in favore degli altri. Dalle persone in lutto e dolore a quelle che con un semplice sorriso e una buona parola hanno portato conforto a quanti erano nel bisogno. Da quanti, soprattutto donne, hanno subito violenza tra le mura domestiche per la chiusura forzata, a quanti desiderano riprendere con entusiasmo i ritmi di vita quotidiana".

"Madre del Soccorso - ha concluso Francesco -, accoglici sotto il tuo manto e proteggici, sostienici nell'ora della prova e accendi nei nostri cuori il lume della speranza per il futuro".