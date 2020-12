Il Papa Emerito Papa Ratzinger. Il cardinale Grech: ”Benedetto XVI ha difficoltà nel parlare” A dirlo il neocardinale maltese che ha visto il papa emerito sabato scorso "Ha difficoltà ma è lucido"

“Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare silenzio". Sono le parole di Benedetto XVI durante l’incontro con Papa Francesco e i nuovi cardinali, sabato scorso.A riportarle il neocardinale maltese, Mario Grech, che ha aggiunto che Ratzinger "ha difficoltà nell'esprimersi" ma "è lucido".Nell’intervista con Vatican News, Grech ha detto: "Ha cercato di incoraggiarci per andare avanti nell'avventura con il Signore". "E' stato un momento di gioia ritrovarmi con Papa Benedetto - ha aggiunto il neocardinale maltese. "Ha creduto in me e mi ha creato vescovo nel 2006. Vedere questo Pastore, quest'uomo, con gli anni che pesano, ma allo stesso tempo lucido e sorridente e con la voglia di comunicare l'esperienza che lui sta facendo dello Spirito, ci ha incoraggiato molto".