Tokyo Paralimpiadi, altre medaglie per l'Italia. Nuoto, Palazzo è argento e Raimondi bronzo

Altre quattro medaglie per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo.I podi azzurri salgono cosìa 17, ed un altro è già assicurato: Bebe Vio ha conquistato infatti la finale di fioretto femminile, categoria B, e si contende l'oro con la cinese Jingjing Zhou. La 24enne veneta in semifinale ha battuto per 15-4 la russa Ludmila Vasileva e ai quarti di finale la georgiana Irma Khetsuriani per 15-6.Due nuove medaglie sono arrivate dal triathlon femminile: argento per Barbaro-Bonin nella classe ptvi e bronzo per la Plebani in pts2.Questa mattina Stefano Raimondi ha conquistato il bronzo nei 100 stile libero di nuoto categoria s10 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. Giovedì aveva vinto l'oro nei 100 rana Sb9. Quella del 23enne di Verona è la 16/a medaglia a questi Giochi per l'Italia.Un'altra medaglia per l'Italia arriva dalla vasca del nuoto. L'ha conquistata la palermitana Xenia Francesca Palazzo, tesserata Verona Swimming Team, nei 200 misti SM8.Intanto Matteo Betti, 35enne di Siena, ha perso per 15-11 la finale per la medaglia di bronzo nel fioretto maschile, categoria A, contro il russo Nikita Nagaev.