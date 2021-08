Paralimpiadi Tokyo 2020: Bettella bronzo nei 100 dorso, prima medaglia per l'Italia

Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L'ha conquistata Francesco Bettella, bronzo nei 100 dorso di nuoto categoria S1

"E' una bellissima soddisfazione per me e per l'Italia, sta diventando una bella abitudine" ha commentato l'azzurro, che anche a Rio 2016 aveva portato la prima medaglia della spedizione per l'Italia. "Ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto in questi giorni e anche prima della partenza- ha spiegato ai microfoni di Raisport- per me significa tanto perché questi cinque anni sono stati molto sofferti e arrivare a questa medaglia è una grande soddisfazione che ripaga delle sofferenze".

"E' un'emozione diversa rispetto a Rio. Quella fu la mia prima medaglia paralimpica con il pubblico, però anche qui, dopo questi 5 anni così difficili, è una grande soddisfazione. Non nascondo che sognavo un altro colore della medaglia, ma il bronzo va bene lo stesso. Nell'ultimo mese ho avuto dei problemi alla spalla, per cui sono contento così" ha concluso Francesco.



🎉Francesco Bettella è 🥉bronzo nei 100 metri dorso maschile S1! #Tokyo2021 pic.twitter.com/wAnBalGuq8 — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) August 25, 2021

Qualche notizia su Francesco Bettella

E' nato a Padova il 23 marzo 1989 ed è tesserato per il Club Civitas Vitae Sport Education e per le Fiamme Oro. Inizia a nuotare all'età di tre anni e in breve, da semplice attività riabilitativa e ludica, diventa una vera e propria carriera. Affetto da una malattia genetica, nel 2004 entra a far parte dell'A.S.P.E.A. Padova e ai Campionati italiani di quello stesso anno conquista le sue prime medaglie a livello nazionale.

Debutta con la maglia azzurra ai Campionati Europei IPC di Reykjavik nel 2009, entrando in cinque finali. Nel 2010, dopo aver ottenuto tempi di valore mondiale ai Campionati Italiani assoluti di Novara, partecipa ai Campionati Mondiali IPC ad Eindhoven vincendo la medaglia di bronzo nei 200 sl, piazzamento confermato anche ai Campionati Europei IPC di Berlino del luglio 2011.

Nel 2012 prende parte alle Paralimpiadi di Londra, ottenendo un quinto e un settimo posto, rispettivamente nei 200 e nei 100 metri stile libero. Ad agosto 2013 partecipa ai Campionati Mondiali a Montreal raggiungendo tre finali e il mese seguente consegue la laurea triennale in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Padova. A Rio 2016 è argento nei 50 dorso e nei 100 dorso.