Imponenti misure di sicurezza Parigi, riaperta la stazione Gare du Nord dopo i controlli per un allarme bomba Un bagaglio sospetto aveva fatto scattare l'evacuazione e lo stop del traffico ferroviario. Migliaia di passeggeri in attesa

La stazione parigina della Gare du Nord, dopo essere stata evacuata per oltre un'ora, è stata riaperta ai passeggeri e alla circolazione dei treni. La Gare du Nord era stata chiusa e i treni fermati sia in partenza che in arrivo a causa di un bagaglio sospetto che era stato lasciato incustodito vicino al binario 44.Migliaia di passeggeri sono attualmente in attesa davanti alla stazione ferroviaria e nelle strade adiacenti, dopo l'evacuazione per l'allarme bomba. Foto diffuse sui social mostrano una folla enorme che intasa il piazzale.In seguito all'allerta, è stato bloccato tutto il traffico da e per la stazione, uno snodo cruciale dove passano treni internazionali e nazionali, ma anche linee del servizio ferroviario urbano e suburbano. La linea della metropolitana continua a funzionare normalmente, saltando però la fermata della gare du Nord. L'importanza delle misure di sicurezza dispiegate indica "che l'allarme è stato preso molto sul serio", nota Le Parisien.