Mercati Parla Powell Wall Street in rialzo

di Sabrina Manfroi Il Fomc punterà su inflazione media del 2%, puntando a una occupazione che sia diffusa e inclusiva". E' quanto ha detto il numero uno della Fed Jerome Powell, nel discorso con cui ha dato il via al simposio di Jackson Hole.La Federal Reserve cambia dunque il suo obiettivo di inflazione: non sarà più il 2% fisso ma il 2% nella media. Wall Street avvia le contrattazioni in leggero rialzo, DJ +0,29%, Nasdaq +0,15% dopo il dato sul pil del secondo trimestre, crollato del 31,7%, meno pero', delle attese degli analisti.In Europa gli indici limano le perdite: Milano -0,31%, Londra +0,08%, Francoforte e Parigi perdono lo 0,10%