Mercati Borse europee, partenza incerta, attesa per la Fed

Condividi

di Michela Coricelli Aperture incerte per le borse europee, caute tra i timori per i nuovi lockdown e la speranza generata dall'inizio della campagna vaccinazione negli Stati Uniti.Dopo un avvio in leggero calo, le piazze virano in positivo ma confermano la volatilità: Milano +0,04%, Francoforte e Parigi +0,21% e Londra -0,10%.In Asia tutte giù le principali piazze. Tokyo chiude in calo dello 0,17%. Il Giappone ha dovuto fermare il pacchetto di incentivi annunciati per il turismo e i viaggi, a causa della nuova ondata di casi positivi.Wall Street contrastata nell’ultima seduta: Dow Jones in calo e Nasdaq in rialzo di mezzo punto.Gli investitori attendono le prossime mosse della Federal Reserve, che si riunisce per due giorni. Il dollaro resta debole rispetto all’euro.