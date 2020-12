Partono bene le borse. Prevale l’ottimismo

di Marzio Quaglino Non sono gli strappi al rialzo di novembre, ma i pur piccoli progressi partiti ieri hanno portato le borse statunitensi ai nuovi massimi storici. L’onda lunga è arrivata anche in Asia e ora contagia le piazze europee. La ritrovata fiducia è legata alla prima vaccinazione in Gran Bretagna e al pacchetto di stimoli più vicino per l’economia Usa. Occhi puntati anche sulla Brexit e alla cena di stasera tra il premier britannico, Boris Johnson, e la presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen.Milano guida il gruppo in Europa con il Ftse Mib che sale dello 0,67%. Sul listino di Piazza Affari in evidenza i bancari con Bper Banca (+4,17%) e Unicredit (+2,99%).Tra le valute resta debole il Dollaro a 1,2133 sull’Euro, mentre si conferma la tendenza al rialzo della Sterlina Britannica salita sulla moneta unica a 1,1055.