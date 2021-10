Mercati Partono in calo i mercati europei. Euro ripiega dopo il rialzo di ieri

di ​ Chiara Rancati Avvio in rosso per le Borse europee. A Milano indice Ftse Mib a -0,52%, Parigi perde 4 decimi di punto mentre la peggiore è Francoforte a -0,81%.Effetto dei venti negativi portati dall'aftermarket americano, il trading dopo la chiusura di Wall Street, spinto al ribasso dai risultati trimestrali negativi di due giganti del web, Amazon e Apple.Sono invece in recupero, dopo un avvio difficile le Borse asiatiche, e in particolare Shenzhen, seconda Borsa cinese, che sale di oltre un punto percentuale. In controtendenza solo Hong Kong, che perde lo 0,74% ancora appesantita dai titoli del settore immobiliare.Sul fronte delle valute, ripiega leggermente l'euro, che ieri, dopo le decisioni della Bce e le parole della presidente Lagarde, aveva vissuto la sua migliore giornata in cinque mesi, con un +0,65% nei confronti del dollaro. Al momento, la moneta unica vale 1,1667 dollari.