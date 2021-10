Mercati Partono in rialzo le borse europee. Piazze asiatiche a due velocità

Avvio positivo per le Borse europee. Milano in rialzo dello 0,63%, in linea con Francoforte e Londra mentre sale di quasi 8 decimi di punto Parigi.



Giornata a due velocità invece per le Borse asiatiche. Deboli quelle della Cina continentale, ancora appesantite dalla crisi del settore immobiliare, colpito da una nuova serie di downgrade dopo che il colosso in crisi Evergrande ha mancato la terza scadenza per il rimborso di un'obbligazione ai creditori internazionali. Bene invece Tokyo, che ha chiuso in rialzo di quasi un punto e mezzo spinta dalle parole di un membro del board della Banca centrale giapponese, che si è detto cautamente ottimista sulla ripresa economica e soprattutto ha escluso un irrigidimento in tempi brevi della politica monetaria, dato che nel Paese l'inflazione resta contenuta.



Sul fronte delle materie prime, torna a salire il prezzo del petrolio: Brent vicino agli 84 dollari al barile dopo la notizia che negli Stati Uniti le scorte di benzina e altri distillati petroliferi la scorsa settimana sono calate molto più del previsto.

di Chiara Rancati