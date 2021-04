La stretta Pasquetta blindata in rosso. Controlli a tappeto in tutta Italia Osservati speciali i parchi e le spiagge. Da domani tornano le restrizioni nelle regioni secondo i diversi 'colori'. Dieci regioni arancioni oltre a Bolzano e Trento, province autonome.

Pasquetta, ultimo giorno di zona rossa in tutta Italia. Da domani ritorna il sistema a fasce, ma sempre regioni classificate in aree a richio alto o medio-alto. Promosse in arancione Veneto, Marche e provincia di Trento.Intanto oggi ancora controlli intensificati per vigilare sul rispetto dei divieti mentre non si ferma la campagna vaccinale.Decine di migliaia di controlli in strada oltre a posti di blocco e pattugliamenti per evitare le tradizionali gite fuori porta. Intensificate le verifiche in città, ville, giardini e sulle spiagge. Pattuglie ai caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonate.Il Viminale ha fatto sapere che, nella giornata di domenica, sono stati effettuati 111.202 controlli, con 2.643 sanzioni comminate e 12 denunce. Sono stati 14.797 gli esercizi commerciali controllati con 88 titolari sanzionati e 34 chiusure.Inoltre il ministro della Salute Roberto Speranza, ha prorogato fino alla fine del mese le limitazioni disposte dall'ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori Ue. Misure che contengono l'obbligo di una quarantena al rientro, anche con tamponi negativi, per cinque giorni.Posti di controllo, specialmente sulle principali strade e consolari in uscita dalla Capitale, task force dedicata per monitorare il litorale romano e i parchi, verifiche serali nei luoghi tipici della movida e accertamenti presso locali pubblici e attività commerciali, con particolare attenzione alla vendita irregolare di alcolici: un'attività di vigilanza rafforzata da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che, già dal pomeriggio di venerdì, sono state impegnate su più fronti, con oltre 5mila controlli eseguiti in poco più di 24 ore. Più di 80 le violazioni registrate. Le verifiche andranno avanti per l'intera giornata di oggi e di domani, sempre al fine di tutelare la salute della collettività.Particolare attenzione è stata posta sul lungomare di Ostia, sui parchi e Ville Storiche della Capitale dove, oltre alle pattuglie di presidio, sono operativi agenti in bici, soprattutto nelle località solitamente più frequentate, al fine di contrastare la formazione di possibili assembramenti.Gli illeciti maggiormente rilevati hanno riguardato la vendita irregolare di alcolici oltre l'orario consentito, la somministrazione di bevande all'interno dei locali, il mancato uso dei dispositivi di protezione e gli spostamenti senza valido motivo.Nei confronti di due attività si è proceduto ad eseguire il provvedimento di chiusura di 5 giorni. Nel corso delle verifiche, due persone sono state denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.